В зоосаде Иркутска родился ягненок редкой породы муфлон

Иркутский зоосад в своих соцсетях поделился радостным событием: к компании животных на территории парка присоединился новорожденный ягненок редкой породы муфлон. Сейчас питомец делает первые шаги, но вот имени ягненку пока не придумали. Сотрудники зоосада даже объявили конкурс на самый оригинальный вариант.
Муфлон — это последний представитель горных баранов Европы. Узнать его можно по характерным закругленным рогам, кстати, муфлон единственный представитель баранов, который не сбрасывает свои рога. Живут эти парнокопытные по 8−12 лет, порода занесена в Красную книгу России, ведь животное находится на грани исчезновения.
В Иркутском зоосаде же есть место и другим событиям. Недавно представитель благородных оленей марал сбросил рога, а еще один житель питомника кролик Роджер сдал кровь во благо спасения своих родственников из семейства зайцевых.