В зоосаде Иркутска родился ягненок редкой породы муфлон

Муфлон — это последний представитель горных баранов Европы. Узнать его можно по характерным закругленным рогам, кстати, муфлон единственный представитель баранов, который не сбрасывает свои рога. Живут эти парнокопытные по 8−12 лет, порода занесена в Красную книгу России, ведь животное находится на грани исчезновения.