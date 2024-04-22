В Красноярске вандалы устроили погром на пешеходном мосту и попали на видео

На кадрах видео, опубликованных мэрией Красноярска, показаны два подростка с молотком. Они оторвали батарею, вскрыли щитовые и нанесли другие повреждения в предлифтовом помещении пешеходного моста недалеко от «Кристалл арены» на улице Партизана Железняка, 42.