В Красноярске вандалы устроили погром на пешеходном мосту и попали на видео

В Советском районе Красноярска несовершеннолетние вандалы устроили погром на пешеходном мосту. Подростки попали на камеру, их ищет полиция.
На кадрах видео, опубликованных мэрией Красноярска, показаны два подростка с молотком. Они оторвали батарею, вскрыли щитовые и нанесли другие повреждения в предлифтовом помещении пешеходного моста недалеко от «Кристалл арены» на улице Партизана Железняка, 42.
Уже написано заявление в полицию, малолетних вандалов уже ищут правоохранители. Когда хулиганов найдут, то их родителям придётся заплатить за устроенный погром.