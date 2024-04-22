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В Красноярске вандалы устроили погром на пешеходном мосту и попали на видео

Несовершеннолетних нарушителей ищут полицейские.

Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

В Советском районе Красноярска несовершеннолетние вандалы устроили погром на пешеходном мосту. Подростки попали на камеру, их ищет полиция.

На кадрах видео, опубликованных мэрией Красноярска, показаны два подростка с молотком. Они оторвали батарею, вскрыли щитовые и нанесли другие повреждения в предлифтовом помещении пешеходного моста недалеко от «Кристалл арены» на улице Партизана Железняка, 42.

Уже написано заявление в полицию, малолетних вандалов уже ищут правоохранители. Когда хулиганов найдут, то их родителям придётся заплатить за устроенный погром.