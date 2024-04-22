Собянин рассказал о планах по благоустройству парка «Яуза»

По его словам, вдоль ул. Сельскохозяйственная часть работ была проделана в 2023 году. «В частности, сделали две детские площадки, одна из них необычная, двухуровневая, на ней нашлось место и для горок, и для пергол с качелями и лавочками, и для шахматных столов. Спортивный кластер включает площадки для игры в волейбол, стритбол, зону с тренажерами и место для пинг-понга. Рядом есть павильоны для проката и кофе-поинта», — пояснил Собянин.