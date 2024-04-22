Собянин рассказал о планах по благоустройству парка «Яуза»

«В этом году завершаем основные работы по созданию парка “Яуза” — уникального рекреационного пространства от МКАД до Ростокинского акведука с выходом к “Лосиному Острову”, Главному ботаническому саду РАН, Сокольникам и ВДНХ», — написал Собянин.
Он уточнил, что в парке будет создано пять основных маршрутов: пешеходно-рекреационный, велосипедный, спортивно-беговой, эколого-просветительский и историко-культурный.
В 2024 году будут приведены в порядок еще два участка общей площадью 30 га. Первый — вдоль Тенистого проезда, второй — вдоль ул. Сельскохозяйственная (второй этап работ).
«В нынешнем сезоне добавим несколько тропинок и обновим имеющиеся. Вдоль дорожек разместим указатели и улучшим систему освещения, чтобы вечерние прогулки в парке были приятными в любое время года. Заменим старые и установим дополнительные скамейки, велопарковки, урны и другую садовую мебель. Запланирован и ремонт двух существующих детских площадок. Для любителей спорта предусмотрена организация трех спортивных площадок, а в самом Тенистом проезде — беговой дорожки», — отметил мэр.
По его словам, вдоль ул. Сельскохозяйственная часть работ была проделана в 2023 году. «В частности, сделали две детские площадки, одна из них необычная, двухуровневая, на ней нашлось место и для горок, и для пергол с качелями и лавочками, и для шахматных столов. Спортивный кластер включает площадки для игры в волейбол, стритбол, зону с тренажерами и место для пинг-понга. Рядом есть павильоны для проката и кофе-поинта», — пояснил Собянин.
Также были приведены в порядок зоны для игры в бадминтон и пляжный волейбол, рядом с последней была установлена мобильная судейская вышка, а еще сделана площадка для воркаута. Был организован веломаршрут, а местами вдоль русла реки смонтированы перголы с подвесными качелями-сиденьями.
«В рамках второго этапа планируем отремонтировать мостики, ведущие к одной из главных достопримечательностей парка — беседке, или, как ее еще называют, ротонде “Храм воздуха”. Также проект предусматривает организацию дополнительного мостового перехода через реку. Вдоль берегов рукава Яузы приведем в порядок экотропу. А для детворы обновим старую игровую площадку», — подчеркнул мэр.