Указом Президента России назначены судьи в Кемеровской области

Указом президента РФ от 19 апреля в Кузбассе назначили новых судей Кемеровского областного суда и районных судов по области. Всего новые должности получили 17 человек.
Так, судьями Кемеровского областного суда назначены Светлана Калашникова, Татьяна Константинова, Александр Корытников и Елена Трегубова.
На шестилетний срок полномочий назначены: Дмитрий Торощин (председателем Крапивинского районного суда), Сергей Трефилов (председателем Ленинского районного суда Кемерово), Павел Котыхов (председателем Прокопьевского районного суда), Наталья Гауз (заместителем председателя Кузнецкого районного суда Новокузнецка) и Елена Саруева (замом председателя Куйбышевского районного суда Новокузнецка).
Судьёй Заводского районного суда г. Кемерово стал Андрей Гостев, Центрального суда в столице — Мария Емельянова и Елена Курносенко, судьёй Киселёвского городского суда Оксана Новикова, судьёй в Междуреченске — Екатерина Пермякова, в Мысках — Илья Платов, а в Чебулинском районном суде теперь будет Антон Рыжков.
Также судья Кемеровского областного суда Анастасия Лемза и Прокопьевского районного суда Денис Пальцев назначены судьями Восьмого кассационного суда общей юрисдикции.