Указом Президента России назначены судьи в Кемеровской области

Судьёй Заводского районного суда г. Кемерово стал Андрей Гостев, Центрального суда в столице — Мария Емельянова и Елена Курносенко, судьёй Киселёвского городского суда Оксана Новикова, судьёй в Междуреченске — Екатерина Пермякова, в Мысках — Илья Платов, а в Чебулинском районном суде теперь будет Антон Рыжков.