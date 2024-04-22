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В нацпарке «Зигальга» проснулись серые жабы-хищники

В нацпарке «Зигальга» (Катав-Ивановский район, Челябинская область) проснулись серые жабы-хищники, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: Национальный парк «Зигальга»

Сообщается, что на фоне прошлогодней травы и листьев заметить этих обитателей национального парка непросто. Маскировочный окрас жабы используют не только для того, чтобы стать незаметными для своих врагов, но и для охоты.

«Они самые настоящие хищники, в рационе не только мухи, пауки, муравьи, жуки, улитки и черви, но и ящерицы, и даже лягушки, мыши. Добычу жабы хватают длинным клейким языком, а при необходимости могут помочь себе и передними лапами», — комментируют сотрудники.

Зиму эти земноводные проводят в норе и в компании своих сородичей. «Но в остальное время являются закоренелыми индивидуалистами. А жабы-самцы зорко охраняют границы владений от соперников», — добавляют специалисты.

флора и фауна