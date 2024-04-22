78% красноярцев не готовы совсем отказаться от наличных

Готовых совсем отказаться от наличности среди мужчин чуть больше, чем среди женщин (17 и 9% соответственно). Горожане в возрасте 35—44 лет поддерживают переход на безналичную форму расчета чаще и тех, кто моложе, и тех, кто старше.