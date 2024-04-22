78% красноярцев не готовы совсем отказаться от наличных

Каждый 3 из 4 жителей нашего города ответил так: «Это мои заработанные деньги, а не банка!»; «Отказ от денежной массы сильно девальвирует национальную валюту»; «Стихийное бедствие — половодье — показало, что наличка всегда нужна. Отключена электроэнергия, нет платежа по карте — не работает банкомат».
Только 13% красноярцев готовы перейти на безналичный расчет, таковы результаты опрос сервиса SuperJob.
Готовых совсем отказаться от наличности среди мужчин чуть больше, чем среди женщин (17 и 9% соответственно). Горожане в возрасте 35—44 лет поддерживают переход на безналичную форму расчета чаще и тех, кто моложе, и тех, кто старше.