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78% красноярцев не готовы совсем отказаться от наличных

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Наличие монет и бумажных купюр дает уверенность в финансовой безопасности 78% красноярцев.

Источник: НИА Красноярск

Каждый 3 из 4 жителей нашего города ответил так: «Это мои заработанные деньги, а не банка!»; «Отказ от денежной массы сильно девальвирует национальную валюту»; «Стихийное бедствие — половодье — показало, что наличка всегда нужна. Отключена электроэнергия, нет платежа по карте — не работает банкомат».

Только 13% красноярцев готовы перейти на безналичный расчет, таковы результаты опрос сервиса SuperJob.

Готовых совсем отказаться от наличности среди мужчин чуть больше, чем среди женщин (17 и 9% соответственно). Горожане в возрасте 35—44 лет поддерживают переход на безналичную форму расчета чаще и тех, кто моложе, и тех, кто старше.

социология