В омском ГИБДД проведут рейд по проверке молодых водителей

В ГИБДД по Омской области предупредили о проведении профилактического рейда «Молодой водитель». Сотрудники Госавтоинспекции в понедельник, 22 апреля, будут проверять водителей, стаж управления которых составляет меньше двух лет, а также водителей учебных автомобилей.
Проверка проводится для профилактики нарушений требований Правил дорожного движения. Отметим, что по данным статистики, с января по март 2024 года в Омской области было выявлено свыше 200 тысяч различных нарушений правил ПДД. Из них 145 тысяч — превышения скорости.
Такую цифру в прямом эфире программы «Вести. Дорожная безопасность» назвала начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД по Омской области Наталья Бобылева. По её словам, это очень много.