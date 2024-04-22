В омском ГИБДД проведут рейд по проверке молодых водителей

Проверка проводится для профилактики нарушений требований Правил дорожного движения. Отметим, что по данным статистики, с января по март 2024 года в Омской области было выявлено свыше 200 тысяч различных нарушений правил ПДД. Из них 145 тысяч — превышения скорости.