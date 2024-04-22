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В омском ГИБДД проведут рейд по проверке молодых водителей

Останавливать будут водителей, стаж которых меньше двух лет.

Источник: Om1.ru

В ГИБДД по Омской области предупредили о проведении профилактического рейда «Молодой водитель». Сотрудники Госавтоинспекции в понедельник, 22 апреля, будут проверять водителей, стаж управления которых составляет меньше двух лет, а также водителей учебных автомобилей.

Проверка проводится для профилактики нарушений требований Правил дорожного движения. Отметим, что по данным статистики, с января по март 2024 года в Омской области было выявлено свыше 200 тысяч различных нарушений правил ПДД. Из них 145 тысяч — превышения скорости.

Такую цифру в прямом эфире программы «Вести. Дорожная безопасность» назвала начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД по Омской области Наталья Бобылева. По её словам, это очень много.

ГИБДД