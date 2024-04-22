В Башкирии проходят основные пики паводка

«За прошедшие сутки от воды освобождено пять придомовых территорий, 18 садовых участков, 10 участков автомобильных дорог и два низководных моста. На реке Белой в районе Уфы уровень воды составляет 601 см, на сегодня прогнозируется рост еще на три сантиметра, местами вода вышла на пойму, но до неблагоприятного уровня более одного метра. Затопление новых садовых участков и придомовых территорий в Уфе не прогнозируется», — проинформировали в ведомстве.