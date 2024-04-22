На контроле ведомства находятся 20 ситуаций в 11 муниципальных образованиях, связанных с затоплением пяти придомовых территорий, 1423 садовых участков, 15 участков автомобильных дорог, четыре низководных мостов и одного садового дома. Затопленных жилых домов нет.
«За прошедшие сутки от воды освобождено пять придомовых территорий, 18 садовых участков, 10 участков автомобильных дорог и два низководных моста. На реке Белой в районе Уфы уровень воды составляет 601 см, на сегодня прогнозируется рост еще на три сантиметра, местами вода вышла на пойму, но до неблагоприятного уровня более одного метра. Затопление новых садовых участков и придомовых территорий в Уфе не прогнозируется», — проинформировали в ведомстве.
На река Дёма в районе населенного пункта Бочкарёво прогнозируется снижение уровня, что способствует постепенному освобождению от воды садовых участков в СНТ Чишминского района.
Как информировал ранее «Башинформ», в Башкирии проходят основные пики паводка.