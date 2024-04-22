Температура в Петербурге растет, но до нормы не дотянется. Новые дожди пойдут вперемешку со снегом

На погоду влияет северная периферия активного южного циклона, он закроет небо плотными облаками и принесёт новую порцию дождей. Температурный фон будет постепенно повышаться, но до климатической нормы так и не дотянется. Атмосферное давление будет падать и составит 753 мм рт. ст., что ниже нормы. Ветер северо-восточный 5−10 м/с, порывистый, сообщает центр «ФОБОС».