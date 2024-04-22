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Температура в Петербурге растет, но до нормы не дотянется. Новые дожди пойдут вперемешку со снегом

В Петербурге постепенно становится теплее, неделя начнется с дождей, а завтра — даже с мокрым снегом.

Сейчас в Ричмонде: +6° 0 м/с 93% 759 мм рт. ст. +9°

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 22 апреля будет облачно, днем кратковременные дожди. Ветер восточный, юго-восточный умеренный. В 8 часов утра в городе 3,6 градуса тепла, днем будет 8−10.

На погоду влияет северная периферия активного южного циклона, он закроет небо плотными облаками и принесёт новую порцию дождей. Температурный фон будет постепенно повышаться, но до климатической нормы так и не дотянется. Атмосферное давление будет падать и составит 753 мм рт. ст., что ниже нормы. Ветер северо-восточный 5−10 м/с, порывистый, сообщает центр «ФОБОС».

В следующие два дня будет ещё прохладнее. Завтра вероятны кратковременные дожди, днем с мокрым снегом, и 5−7 градусов тепла. В среду, 24 апреля, днем без существенных осадков, ночью до 0 градусов, днем плюс 7−9.