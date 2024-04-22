Ограничения на посещение лесов до сих пор действуют в двух областях Беларуси

МИНСК, 22 апр — Sputnik. В восьми районах Беларуси до сих пор действуют третий класс пожарной опасности и ограничения на посещение лесов, такие данные опубликованы на интерактивной карте Минлесхоза страны.
Речь идет о семи районах Брестской области и одном районе Минской.
Так, в Брестской области желтым цветом окрашены Барановичский Ганцевичский, Ивановский, Лунинецкий, Ляховичский, Пинский и Пружанский районы.
В Минской области только в Столбцовском районе действует третий класс пожарной опасности.
Остальные регионы Беларуси считаются полностью открытыми, то есть посещать там лесные массивы можно абсолютно без ограничений.
Запрет и ограничение
Между полным запретом и ограничением есть разница: во втором случае в лес ходить все-таки можно. К примеру, не возбраняется сбор ягод и грибов, но без разведения костров на привале. Также нельзя заезжать в лес на машинах и проводить массовые мероприятия, запрещены турслеты и коллективные выезды с палатками.
Запрет означает, что в лес нельзя заходить категорически, даже просто ради прогулок. Для нарушителей предусмотрены штрафы. Исключение делается для лесохозяйственных учреждений и контролирующих органов.
Сильные дожди и мокрый снег
По прогнозам синоптиков, в понедельник во многих районах Беларуси ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, местами прогремят грозы. Порывы ветра могут достигать 15−18 м/с. В связи с этим Белгидромет объявил в стране оранжевый уровень опасности.
Что касается температуры воздуха, то днем она составит +3…+9°С, в южных и северо-восточных районах воздух прогреется до +10…+12°С.