В Иркутской области проверили строительство четырех школ и детского сада

Заместитель председателя правительства Иркутской области Павел Писарев проверил, как идет строительство школ и детсадов в Иркутске. Он посетил стройплощадки школ на улицах Ярославского, Севастопольской, Академической, а также в микрорайоне Союз. Кроме того, проверили строительство детского сада в микрорайоне Нижняя Лисиха. Об этом сообщают в правительстве Приангарья.