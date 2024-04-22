В Иркутской области проверили строительство четырех школ и детского сада

Заместитель председателя правительства Иркутской области Павел Писарев проверил, как идет строительство школ и детсадов в Иркутске. Он посетил стройплощадки школ на улицах Ярославского, Севастопольской, Академической, а также в микрорайоне Союз. Кроме того, проверили строительство детского сада в микрорайоне Нижняя Лисиха. Об этом сообщают в правительстве Приангарья.
— В 2024 году мы планируем завершить строительство блоков школ № 53 и 75, здания школы на улице Ярославского и детсада в микрорайоне Нижняя Лисиха. Все эти объекты — масштабные и современные, — говорит Павел Писарев.
Кстати, готовность школы на улице Ярославского составляет 12%. Ведутся работы по устройству сетей ливневой канализации, наружных сетей водопровода и тепловых сетей, задействованы 225 рабочих и 12 единиц техники.
А в микрорайоне Союз уже завершили подготовительные работы. Строители приступили к фундаментным работам, проводят забивку свай.
В это время на улице Академической строят школу № 75. Здание уже готово на 35%. Там завершаются работы по монтажу теплового пункта. Продолжают укладывать кирпичные перегородки и стены из газоблока. А также внутренние сети электроснабжения.
Детский сад на 150 мест в Нижней Лисихе составляет примерно 45%. Там прокладывают наружную ливневую канализацию, монтируют фасадную систему, теплоизоляцию на кровле. Планируется ввести детсад в эксплуатацию в конце декабря текущего года.