Из Челябинска в Турцию возобновят прямые рейсы

В полетах будут задействованы три вида самолетов: Boeing 737−800 с компоновкой рассчитан на 189 мест, в салонах Airbus А321 220 и 240 кресел. Также с 28 апреля будут доступны билеты на Boeing 757−200 вместимостью 238 пассажиров.