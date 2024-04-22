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Из Челябинска в Турцию возобновят прямые рейсы

ЧЕЛЯБИНСК, 22 апреля, ФедералПресс. Челябинцы смогут вновь летать прямым рейсом в Анталию с 26 апреля. Об этом сообщили в аэропорту имени Игоря Курчатова.

«Авиакомпании Southwind Airlines и “АЗУР эйр” приступают к выполнению рейсов из Челябинска в Анталию — самый известный турецкий курорт. Первый рейс авиакомпании Southwind Airlines отправится уже 26 апреля», — сообщили в пресс-службе аэропорта Челябинска.

Челябинцы смогут улететь прямым рейсом в столицу Турции до конца лета.

В полетах будут задействованы три вида самолетов: Boeing 737−800 с компоновкой рассчитан на 189 мест, в салонах Airbus А321 220 и 240 кресел. Также с 28 апреля будут доступны билеты на Boeing 757−200 вместимостью 238 пассажиров.

Ранее стало известно, что из Челябинска запускают прямой авиарейс в Минск во второй половине мая. Миндортранс Южного Урала провел конкурс на получение субсидии для перелетов. Победителем стала компания Red Wings.