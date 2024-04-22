Из Челябинска в Турцию возобновят прямые рейсы

«Авиакомпании Southwind Airlines и “АЗУР эйр” приступают к выполнению рейсов из Челябинска в Анталию — самый известный турецкий курорт. Первый рейс авиакомпании Southwind Airlines отправится уже 26 апреля», — сообщили в пресс-службе аэропорта Челябинска.
Челябинцы смогут улететь прямым рейсом в столицу Турции до конца лета.
Ранее стало известно, что из Челябинска запускают прямой авиарейс в Минск во второй половине мая. Миндортранс Южного Урала провел конкурс на получение субсидии для перелетов. Победителем стала компания Red Wings.