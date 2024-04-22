В Воронежскую область придет похолодание до +2 градусов

«Летняя» погода в Воронежской области сменится на настоящую весеннюю. По прогнозам синоптиков Воронежского гидрометцентра, в первые три дня рабочей недели дневная температура в столице Черноземья будет колебаться в пределах 15−18 градусов тепла, по области — 16−18 градусов выше нуля.