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В Воронежскую область придет похолодание до +2 градусов

Ночная температура сильно понизится в среду.

Сейчас в Ричмонде: +6° 0 м/с 93% 759 мм рт. ст. +9°
Источник: Комсомольская правда

«Летняя» погода в Воронежской области сменится на настоящую весеннюю. По прогнозам синоптиков Воронежского гидрометцентра, в первые три дня рабочей недели дневная температура в столице Черноземья будет колебаться в пределах 15−18 градусов тепла, по области — 16−18 градусов выше нуля.

Ночная же температура снизится до 6−7 градусов, а в среду, 24 апреля, в Воронеже ночью ожидается +2. По области температура ночью будет колебаться в пределах 2−10 градусов тепла.

Во вторник, 23 апреля, днем ожидаются дожди как в Воронеже, так и в области.