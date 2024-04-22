Население Узбекистана достигло 37 миллионов

Отметим, что на начало года численность населения Узбекистана составляла 36,8 миллиона человек. В Ферганской и Самаркандской областях проживают чуть больше четырех миллионов в каждой, в Кашкадарьинской области — 3,6 миллиона, Андижанской области — 3,4 миллиона, чуть более трех миллионов проживают в Ташкенте, в Наманганской и Ташкентской областях, чуть более двух миллионов — в Каракалпакстане и Бухарской области.