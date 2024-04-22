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Население Узбекистана достигло 37 миллионов

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Сегодня в 03:24 граждан Узбекистана стало ровно 37 миллионов, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Круглое число узбекистанцы увидели на онлайн-сервисе Агентства статистики, который показывает количество населения в реальном режиме времени.

Отметим, что на начало года численность населения Узбекистана составляла 36,8 миллиона человек. В Ферганской и Самаркандской областях проживают чуть больше четырех миллионов в каждой, в Кашкадарьинской области — 3,6 миллиона, Андижанской области — 3,4 миллиона, чуть более трех миллионов проживают в Ташкенте, в Наманганской и Ташкентской областях, чуть более двух миллионов — в Каракалпакстане и Бухарской области.

Напомним, что о приближении населения к 37 миллионам мы сообщали 16 апреля.

демография