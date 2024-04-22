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По батареям екатеринбуржцев пустят кипяток

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 апреля, ФедералПресс. В Екатеринбурге проведут испытания тепловых сетей на максимальную температуру. Об этом сообщили в пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании.

Источник: AP 2023

«Екатеринбургская теплосетевая компания проводит испытания трубопроводов максимальной температурой, предусмотренные правилами технической эксплуатации тепловых сетей», — заявили в организации.

Проверки продлятся в течение трех дней — с 23 по 25 апреля и будут вестись в течение всего рабочего времени.

Так, 23 апреля с 9:00 до 17:00 испытания проведут в районах Уралмаш и Эльмаш, 24 апреля — на Вторчермете и Сортировке, а 25 апреля — на Елизавете, Кольцово и старой Сортировке.

«На несколько часов температура воды в магистралях повысится до 120 градусов и будет подаваться во внутридомовые системы по “зимнему графику”, — уточнили в ведомстве.

Кроме того, в компании предупредили, что на время испытаний от тепловых сетей должны быть отключены жилые дома с неисправными системами регулирования.

Напомним, екатеринбуржцев уже предупреждали, что по трубам в жилых домах пустят кипяток в 120 градусов. Кроме того, коммунальщики рассказали, что следует делать жителям домов, в которых пройдут испытания.

ЖКХ