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Ирина Дубцова отменила многие мероприятия из-за «жуткой» болезни

Известная певица призналась, что страдает от страшной аллергии.

В пик цветения многих растений Ирине Дубцовой пришлось менять свои планы.

Уроженка Волгограда уже несколько дней не может справиться с жуткой аллергией. Звезда рассказала, что остро реагирует на пыльцу березы, ее температура поднялась выше 38 градусов.

Из-за аллергии Ирина Дубцова не посетила «огромное количество мероприятий».

«Только аллергики и поймут, когда бронхоспазм и глаза залеплены белой коркой», — поделилась своим состоянием знаменитость.

Волгоградка посетовала на то, что многие не понимают аллергиков и пишут, что болезнь якобы развивается из-за «грязной печени» или «проблем с кармой».

«У меня и моего сына аллергия после жуткого стресса, — объяснила Ирина Дубцова. — Умные вы тут нашлись».

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