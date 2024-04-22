Ирина Дубцова отменила многие мероприятия из-за «жуткой» болезни

В пик цветения многих растений Ирине Дубцовой пришлось менять свои планы.
Уроженка Волгограда уже несколько дней не может справиться с жуткой аллергией. Звезда рассказала, что остро реагирует на пыльцу березы, ее температура поднялась выше 38 градусов.
Из-за аллергии Ирина Дубцова не посетила «огромное количество мероприятий».
«Только аллергики и поймут, когда бронхоспазм и глаза залеплены белой коркой», — поделилась своим состоянием знаменитость.
Волгоградка посетовала на то, что многие не понимают аллергиков и пишут, что болезнь якобы развивается из-за «грязной печени» или «проблем с кармой».
«У меня и моего сына аллергия после жуткого стресса, — объяснила Ирина Дубцова. — Умные вы тут нашлись».