Эксперт рассказала, какие проблемы возникают у дельфинов в Сочи из-за людей

«Есть ответственные капитаны, кто очень бережно относится к китообразным и их личным границам. А есть те, кто совершенно не задумывается о том, какой вред они причиняют, врезаясь в стаю на полном ходу, преследуя семью или маму с детенышем. Все это травмоопасно и может привести к очень печальным последствиям — малыши или ослабленные особи не всегда могут вовремя увернуться от лодок. Также это мешает им охотиться и отдыхать. Нельзя также зажимать дельфинов между двумя и, тем более, большим количеством лодок. Нельзя прикармливать — это может поменять пищевое поведение диких дельфинов и привести к их скорой гибели».