Батареи отопления в Челябинске останутся горячими: Начинается серьезное похолодание

«Южная, теплая периферия антициклона, определявшая в последние дни погоду Урала, позиции не удержит: в юго-западных районах Свердловской области и в Екатеринбурге, на фоне обостряющихся контрастов температуры, атмосферный фронт 24−25 апреля проявит себя дождем, переходящим в снег. Возможен гололед, образование гололедицы, порывы юго-восточного ветра до 15 м/с. На остальной территории Свердловской области вероятны осадки лишь местами в виде мокрого снега небольшой интенсивности. Осадки ожидаются также в Челябинской, Курганской областях и на юге Пермского края».