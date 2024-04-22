Батареи отопления в Челябинске останутся горячими: Начинается серьезное похолодание

Батареи отопления в Челябинске останутся горячими — с завтрашнего дня, 23 апреля, начинается серьезное похолодание, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
«В ночные часы ожидаются отрицательное температуры. Есть необходимость продолжать отопительный сезон, при этом параметры теплоносителя будем держать на минимально возможных показателях», — прокомментировал на аппаратном совещании вице-мэр Александр Астахов.
По словам главного синоптика Уральского УГМС Галины Шепоренко, воздушные потоки в атмосфере перестраиваются с юго-западных на северо-западные и северные, в ближайшие дни будут нагнетать на территорию Сибири и Урала воздух с Арктических регионов.
«Южная, теплая периферия антициклона, определявшая в последние дни погоду Урала, позиции не удержит: в юго-западных районах Свердловской области и в Екатеринбурге, на фоне обостряющихся контрастов температуры, атмосферный фронт 24−25 апреля проявит себя дождем, переходящим в снег. Возможен гололед, образование гололедицы, порывы юго-восточного ветра до 15 м/с. На остальной территории Свердловской области вероятны осадки лишь местами в виде мокрого снега небольшой интенсивности. Осадки ожидаются также в Челябинской, Курганской областях и на юге Пермского края».