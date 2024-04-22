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Татарстан намерен купить 201 автобус на газу для Казани и Набережных Челнов

В 2024 году Татарстан планирует купить 201 большой автобус на газомоторном топливе для Казани и Набережных Челнов. Об этом на заседании Госсовета республики сказал глава правительства региона Алексей Песошин.

По его словам, власти Татарстана ставят перед собой задачу организовать современное и эффективное транспортное обеспечение по всему региону.

Для этих целей, как отметил господин Песошин, из разных источников на обновление парка божественного транспорта выделяли значительные средства. Также каждый год бюджет республики субсидирует муниципальные сельские перевозки.

Глава правительства напомнил, что Татарстану ранее выдали казначейский кредит на 1,4 млрд руб. на обновление парка общественного транспорта. Всего по нему планируется закупить 119 автобусов для 12 районов республики.