В Екатеринбурге на рейсы общественного транспорта вышли 30 новых автобусов

По его словам, поступившие в город автобусы, не отличаются от запущенных в прошлые годы — они также окрашены в зеленый цвет. В транспорт установлены валидаторы, камеры видеонаблюдения, кондиционеры и обогреватели. Предполагается, что в 2024 году будет закуплено еще 30 автобусов.