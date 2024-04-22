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В Екатеринбурге на рейсы общественного транспорта вышли 30 новых автобусов

Кредитные автобусы поставлены на пять маршрутов в Екатеринбурге.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге на пять маршрутов общественного транспорта вышли 30 новых автобусов. Об этом 22 апреля сообщил мэр города Алексей Орлов.

— На городские улицы вышли 30 новых автобусов. Приобретены они за счёт казначейского кредита. С сегодняшнего дня машины большого класса начали ездить в отдалённые микрорайоны по пяти маршрутам, — пишет глава Екатеринбурга в своем telegram-канале.

По его словам, поступившие в город автобусы, не отличаются от запущенных в прошлые годы — они также окрашены в зеленый цвет. В транспорт установлены валидаторы, камеры видеонаблюдения, кондиционеры и обогреватели. Предполагается, что в 2024 году будет закуплено еще 30 автобусов.