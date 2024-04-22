Мэр Красноярска поделился опытом борьбы с автомобильными пробками с коллегами из Киргизии

Мэр сообщил, что сейчас все 600 светофоров города подключены к умному регулированию. Установлено свыше 1000 детекторов транспорта, во всех районах Красноярска есть дорожные метеостанции. Система автоматически корректирует работу светофоров при появлении заторов, в редких случаях инженеры центра организации дорожного движения нажатием кнопки на клавиатуре настраивают их работу. Одним из последних внедрений стала возможность предоставлять приоритет в движении трамваям.
«Наш город — один из лидеров в стране по внедрению интеллектуальной транспортной системы. Впечатлил наш опыт и коллег из киргизского города-побратима Джалал-Абад, которые побывали здесь в гостях», — рассказал Владислав Логинов в своих соцсетях.
«Конечно, совсем без заторов в миллионнике не получится, но без внедрения умного регулирования мы бы постоянно стояли в пробках. Нужно идти дальше. Сегодня рассмотрели очередные шаги по автоматизации управления, а также моделирование потоков на дорогах, которые “пойдут” в ремонт. Задача — минимизировать дискомфорт водителей и пассажиров, обеспечить безопасность», — отметил глава Красноярска.