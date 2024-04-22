Мэр Красноярска поделился опытом борьбы с автомобильными пробками с коллегами из Киргизии

«Конечно, совсем без заторов в миллионнике не получится, но без внедрения умного регулирования мы бы постоянно стояли в пробках. Нужно идти дальше. Сегодня рассмотрели очередные шаги по автоматизации управления, а также моделирование потоков на дорогах, которые “пойдут” в ремонт. Задача — минимизировать дискомфорт водителей и пассажиров, обеспечить безопасность», — отметил глава Красноярска.