У Казанского Кремля парни прокатились на капоте и крыше машины. Об этом в городском телеграм-канале сообщили очевидцы.
По словам автора поста, жаркая погода на всех влияет по-разному. Он предположил, что молодым людям могло хорошо напечь. В связи с этим они решили освежиться. Так, один из парней залез на крышу авто, а другой — на капот.
Многих комментаторов эта ситуация возмутила. Они всячески подшучивали над ними и нелестно отзывались.
«Такое впечатление, что в последнее время наступает массовая шизофрения», — отметил под постом один из местных жителей.
Напомним, в Татарстане причинами половины смертельных ДТП является выезд на встречку.