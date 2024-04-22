Два кузбассовца стали заслуженными работниками местного самоуправления

За заслуги в развитии местного самоуправления и многолетнюю добросовестную работу Указом президента РФ Владимира Путина № 278 от 19 апреля 2024 года почётное звание «Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации» присвоено 22 жителям регионов Сибирского федерального округа. Среди них двое кузбассовцев.
Так, отмечены заслуги заместителя главы Анжеро-Судженского городского округа и Оксаны Туруновой управляющей делами, руководителя аппарата администрации города Прокопьевска Татьяны Петровой.
Также мы писали, что указом президента в Кузбассе назначили новых судей Кемеровского областного суда и районных судов по области. Всего новые должности получили 17 человек.