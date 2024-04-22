В Коптеве началось строительство дома по программе реновации

Входы, полы вестибюлей и лифтовых холлов на первых этажах будут находиться на одном уровне с землей, чтобы родители с колясками и маломобильные жители могли без посторонней помощи попасть в подъезд. Плитка с шероховатой поверхностью возле входа не даст поскользнуться в любое время года.