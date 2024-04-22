В Коптеве началось строительство дома по программе реновации

«В районе Коптево по адресу: 3-й Михалковский переулок, земельный участок № 17.19 началось строительство жилого дома для переселения по программе реновации. В настоящее время ведутся работы подготовительного периода», — сообщил Рафик Загрутдинов.
Новостройка будет состоять из семи секций переменной этажности (9, 14, 15, 16 этажей). Ее возведут по индивидуальному проекту. Фасады здания выполнят из навесных трехслойных панелей, облицованных пиленым кирпичом. На них установят металлические корзины для кондиционеров. Входные группы оформят витражным остеклением. На подземном уровне разместят стоянку для автомобилей.
В доме будет 350 квартир: 115 однокомнатных, 153 двухкомнатные и 82 трехкомнатные. Четыре их них оборудуют для маломобильных жильцов. Там увеличат ширину коридоров и дверных проемов, а также установят специальную сантехнику. Готовая улучшенная отделка будет соответствовать стандартам программы реновации, утвержденным постановлением Правительства Москвы.
Первые этажи будут нежилыми — с вестибюлями и лифтовыми холлами. Там также разместят кладовые для хранения уборочного инвентаря, а также почтовые ящики и технические помещения. В каждой секции установят современные лифты с визуальными и тактильными средствами информации.
Новостройку оснастят системами охраны входа в здание, оповещения и управления эвакуацией, пожарной сигнализацией, а также видеонаблюдением.
Входы, полы вестибюлей и лифтовых холлов на первых этажах будут находиться на одном уровне с землей, чтобы родители с колясками и маломобильные жители могли без посторонней помощи попасть в подъезд. Плитка с шероховатой поверхностью возле входа не даст поскользнуться в любое время года.
Придомовую территорию благоустроят — высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники. Кроме того, там оборудуют детскую площадку с безопасным резиновым покрытием, а также места для занятий спортом и зону тихого отдыха.
Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Только за 2023 год в столице передано под заселение 59 новостроек и обеспечено переселение свыше 47 тысяч человек.