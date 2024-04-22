Стали известны подробности обнаружения пропавшего 10-летнего мальчика в Новосибирске

Ребёнка заметил экипаж вневедомственной охраны в полутора километрах от его дома. Об этом сообщили в Росгвардии.
В воскресенье, 21 апреля, около 23.00 бойцам Росгвардии поступила информация о пропаже 10-летнего мальчика, который проживает в доме на улице Немировича-Данченко.
В 00.05 прапорщик полиции Сергей Шидман и сержант полиции Вадим Семенихин увидели, как пропавший идёт по жилому сектору на улице Титова. Мальчик объяснил, что после прогулки не смог найти дорогу домой.
Отмечается, что ребёнок чувствовал себя хорошо, в медпомощи не нуждался. Патруль отвёз его в отдел полиции.
Ранее «МК в Новосибирске» рассказывал о том, что в Новосибирске задержали жителя Томской области, который подозревается в похищении человека в 2011 году.