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Стали известны подробности обнаружения пропавшего 10-летнего мальчика в Новосибирске

Ребёнка заметил экипаж вневедомственной охраны Росгвардии в полутора километрах от его дома.

Источник: Росгвардия

Ребёнка заметил экипаж вневедомственной охраны в полутора километрах от его дома. Об этом сообщили в Росгвардии.

В воскресенье, 21 апреля, около 23.00 бойцам Росгвардии поступила информация о пропаже 10-летнего мальчика, который проживает в доме на улице Немировича-Данченко.

В 00.05 прапорщик полиции Сергей Шидман и сержант полиции Вадим Семенихин увидели, как пропавший идёт по жилому сектору на улице Титова. Мальчик объяснил, что после прогулки не смог найти дорогу домой.

Отмечается, что ребёнок чувствовал себя хорошо, в медпомощи не нуждался. Патруль отвёз его в отдел полиции.

Ранее «МК в Новосибирске» рассказывал о том, что в Новосибирске задержали жителя Томской области, который подозревается в похищении человека в 2011 году.