Реформа власти, борьба с пылью и новое метро: о чём заявил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев в эксклюзивном интервью

— Проблемы обозначают сами жители. Первое, что бросается в глаза, и на что указывают горожане, — это качество уборки улиц от пыли, грязи, снега, мусора. Мы значительно отстаём не только от городов-миллионников, но и от средних муниципалитетов СФО по решению этой проблемы. Это первая задача, которую хотелось бы решить. Сейчас необходимо приложить усилия, чтобы очистить город к майским праздникам, и в дальнейшем продолжить эту работу. Прекрасно понимаю, что на выстраивание системы уйдёт время, в процессе уборки улиц необходимо также провести инвентаризацию техники: как она распределена, сколько реально бригад выходят работать. Чтобы в дальнейшем определить, сколько реально людей и спецтехники требуется, чтобы город был чистым. Элементами этой новой системы будет периодичность уборки, а также контроль качества.