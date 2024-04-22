Пять новых автомобилей будут возить кемеровчан на гемодиализ

В Кемерове закупили пять новых автомобилей для транспортировки больных с почечной недостаточностью. Две 8-местные Газели и три легковых «Лады Гранты» стоимостью 12 млн рублей будут перевозить пациентов Кемеровского округа и областной столицы на гемодиализ.