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Пять новых автомобилей будут возить кемеровчан на гемодиализ

В Кузбассе проживает более 900 пациентов с хронической почечной недостаточностью.

В Кемерове закупили пять новых автомобилей для транспортировки больных с почечной недостаточностью. Две 8-местные Газели и три легковых «Лады Гранты» стоимостью 12 млн рублей будут перевозить пациентов Кемеровского округа и областной столицы на гемодиализ.

«Гемодиализ — это жизненно важная процедура, проводить которую нужно три раза в неделю. Новые машины позволяют обеспечить более бережную поездку на лечение», — сказала главный областной специалист нефролог Марина Егорова.

В Кузбассе живёт более 900 пациентов с хронической почечной недостаточностью, которым необходима процедура гемодиализа. Отделения гемодиализа действуют в Кемерове, Новокузнецке, Анжеро-Судженске, Белове, Ленинске-Кузнецком, Междуреченске и Прокопьевске.

Осенью прошлого года в Междуреченске открылось первое в регионе государственное амбулаторное отделение гемодиализа.