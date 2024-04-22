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В Нижнем Новгорода с 25 апреля планируется отключить отопление

Отопительный сезон в Нижнем Новгороде планируется завершить 25 апреля, сообщил мэр города Юрий Шалабаев. По его словам, сразу после завершения отопительного сезона начнется подготовка к следующему.

Источник: AP 2023

По словам мэра, Нижний Новгород «давно перешагнул» федеральные нормативы об установлении среднесуточной температуры воздуха выше +8 градусов в течение пяти суток. Несмотря на это, отопление отключать не стали, потому что на улице стояла некомфортная погода с дождями.

«Чтобы подобрать дату отключения в этом году, дал поручение городскому Аналитическому центру и департаменту жилья и инженерной инфраструктуры изучить данные за несколько лет и предложить оптимальные сроки. Будем смотреть по ситуации и отслеживать все погодные изменения», — сообщил глава города.

ЖКХ