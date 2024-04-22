В Нижнем Новгорода с 25 апреля планируется отключить отопление

По словам мэра, Нижний Новгород «давно перешагнул» федеральные нормативы об установлении среднесуточной температуры воздуха выше +8 градусов в течение пяти суток. Несмотря на это, отопление отключать не стали, потому что на улице стояла некомфортная погода с дождями.
«Чтобы подобрать дату отключения в этом году, дал поручение городскому Аналитическому центру и департаменту жилья и инженерной инфраструктуры изучить данные за несколько лет и предложить оптимальные сроки. Будем смотреть по ситуации и отслеживать все погодные изменения», — сообщил глава города.