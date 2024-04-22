В Нижнем Новгорода с 25 апреля планируется отключить отопление

«Чтобы подобрать дату отключения в этом году, дал поручение городскому Аналитическому центру и департаменту жилья и инженерной инфраструктуры изучить данные за несколько лет и предложить оптимальные сроки. Будем смотреть по ситуации и отслеживать все погодные изменения», — сообщил глава города.