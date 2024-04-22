Красноярские артисты дали в Кремле концерт, посвященный юбилею края

«У ансамбля много поклонников в России и за рубежом. Наших артистов ждут повсюду. Зрители более 70 стран встречали овациями хореографические композиции, которые теперь считаются золотым фондом ансамбля. Годенковский стиль — это народные традиции и современность, характерность образов и красота движений, а еще — стремительный темп, удаль и артистизм. Уверен, программа “В вихре танца” позволит почувствовать силу этой земли, покажет, какие удивительные таланты растут на енисейских берегах», — сказал Михаил Котюков.