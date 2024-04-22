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Красноярские артисты дали в Кремле концерт, посвященный юбилею края

На сцене Кремлевского дворца выступил Красноярский государственный академический ансамбль танца Сибири имени Михаила Годенко с программой «В вихре танца». В масштабном концерте, приуроченном к 90-летию образования Красноярского края, участвовали 60 артистов.

Источник: Российская газета

Событие открыла знаменитая на весь мир хореографическая сюита «Сибирь моя», раскрывающая величественную красоту и мощь бескрайних сибирских просторов, рассказали в пресс-службе правительства региона.

Губернатор Михаил Котюков в ходе рабочего визита в Москву посетил выступление коллектива. Он отметил, что прославленный коллектив уже в третий раз выступает с ярким сольным концертом в Кремле, и это, безусловно, предмет особой гордости для красноярцев.

«У ансамбля много поклонников в России и за рубежом. Наших артистов ждут повсюду. Зрители более 70 стран встречали овациями хореографические композиции, которые теперь считаются золотым фондом ансамбля. Годенковский стиль — это народные традиции и современность, характерность образов и красота движений, а еще — стремительный темп, удаль и артистизм. Уверен, программа “В вихре танца” позволит почувствовать силу этой земли, покажет, какие удивительные таланты растут на енисейских берегах», — сказал Михаил Котюков.

Зрителям было представлено 15 номеров. Гости события смогли увидеть лирический хоровод «У колодца», казачий пляс «Красный яр», сюиту «Вдоль по улице» и многие другие танцевальные номера ансамбля, которые по праву занимают достойное место в сокровищнице отечественного хореографического искусства. Коллектив также представил новые номера, созданные современными хореографами — «Легенда о горном олене», «Великий Саян» и другие.

После концерта Михаил Котюков и полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев пообщались с артистами и поблагодарили их за блестящее выступление.

Справка

Ансамбль танца Сибири — лауреат международных, всесоюзных, всероссийских фестивалей и конкурсов.

Герой Социалистического Труда, лауреат Государственной премии СССР, народный артист СССР Михаил Годенко создал собственный стиль коллектива с неповторимой индивидуальностью и высоким уровнем профессионализма. В 1991 году в память о заслугах знаменитого руководителя (1963−1991 годы) коллективу присвоено его имя.

В 1995 году ансамблю присвоено звание академического коллектива, в 2009 году — статус особо ценного объекта культурного наследия Красноярского края. В мае 2021 года ансамбль удостоился благодарности президента РФ Владимира Путина за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.

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