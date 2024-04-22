Красноярские артисты дали в Кремле концерт, посвященный юбилею края

Событие открыла знаменитая на весь мир хореографическая сюита «Сибирь моя», раскрывающая величественную красоту и мощь бескрайних сибирских просторов, рассказали в пресс-службе правительства региона.
Губернатор Михаил Котюков в ходе рабочего визита в Москву посетил выступление коллектива. Он отметил, что прославленный коллектив уже в третий раз выступает с ярким сольным концертом в Кремле, и это, безусловно, предмет особой гордости для красноярцев.
«У ансамбля много поклонников в России и за рубежом. Наших артистов ждут повсюду. Зрители более 70 стран встречали овациями хореографические композиции, которые теперь считаются золотым фондом ансамбля. Годенковский стиль — это народные традиции и современность, характерность образов и красота движений, а еще — стремительный темп, удаль и артистизм. Уверен, программа “В вихре танца” позволит почувствовать силу этой земли, покажет, какие удивительные таланты растут на енисейских берегах», — сказал Михаил Котюков.
После концерта Михаил Котюков и полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев пообщались с артистами и поблагодарили их за блестящее выступление.
Справка
Ансамбль танца Сибири — лауреат международных, всесоюзных, всероссийских фестивалей и конкурсов.
Герой Социалистического Труда, лауреат Государственной премии СССР, народный артист СССР Михаил Годенко создал собственный стиль коллектива с неповторимой индивидуальностью и высоким уровнем профессионализма. В 1991 году в память о заслугах знаменитого руководителя (1963−1991 годы) коллективу присвоено его имя.
В 1995 году ансамблю присвоено звание академического коллектива, в 2009 году — статус особо ценного объекта культурного наследия Красноярского края. В мае 2021 года ансамбль удостоился благодарности президента РФ Владимира Путина за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.