Активность клещей в Приморье: как обезопасить себя, где сдать анализы на энцефалит

В Приморье продолжается сезон активности клещей. Люди уже стали отмечать, что в этом году членистоногих в лесах куда больше, чем раньше. При этом по данным Роспотребнадзора, с начала сезона в марте люди принесли в медицинские учреждения края всего 37 присосавшихся паразитов, что в 6 раз меньше, чем в апреле прошлого года. Однако специалисты предупреждают — основная часть укусов еще впереди, она придется на конец весны — начало лета, когда взрослые самки этих паукообразных начнут откладывать яйца.