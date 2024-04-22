Активность клещей в Приморье: как обезопасить себя, где сдать анализы на энцефалит

В Приморье продолжается сезон активности клещей. Люди уже стали отмечать, что в этом году членистоногих в лесах куда больше, чем раньше. При этом по данным Роспотребнадзора, с начала сезона в марте люди принесли в медицинские учреждения края всего 37 присосавшихся паразитов, что в 6 раз меньше, чем в апреле прошлого года. Однако специалисты предупреждают — основная часть укусов еще впереди, она придется на конец весны — начало лета, когда взрослые самки этих паукообразных начнут откладывать яйца.
Как защитить себя от клеща, что делать, если он все же присосался и где проводят исследования на опасные болезни, которые передаются через укус членистоногого, в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Что делать при укусе клеща
Подцепить этого паразита можно не только в лесу, но и во дворе дома, на даче, а также в парках Покровский и Минного городка во Владивостоке. Несмотря на то, что в них ежегодно проводят обработку, из-за большого количества растений и деревьев некоторые особи выживают и присасываются к гуляющим. Также большой риск получить укус клеща на городских кладбищах, посещение которых станет актуально в дни Радоницы.
Роспотребнадзор советует при посещении опасных мест надевать светлую закрытую одежду с длинными рукавами и капюшоном, не садиться и не ложиться на траву, не срывать растения в лесу и использовать спреи для отпугивания кровососов.
После прогулки по местам с большим количеством растений нужно внимательно осмотреть себя и близких. Этим пунктом пренебрегать нельзя, так как укус клеща невозможно почувствовать, прокалывании кожи он впрыскивает обезболивающее вещество.
Если присасывание произошло, нужно аккуратно удалить паразита в больнице, а если возможности обратиться к врачу нет, самостоятельно с помощью пинцета, ниточки или специального клещедера. Место укуса надо продезинфицировать, а если осталась черная точка (при отрыве головки или хоботка), обработать ее йодом. Снятую особь нужно как можно скорее принести в лабораторию, где ее проверят на опасные заболевания — энцефалит, боррелиоз, риккетсиоз и болезнь Лайма.
Куда сдать клеща во Владивостоке
Во Владивостоке есть несколько учреждений, куда можно сдать клеща на проверку:
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае»,
— лаборатория особо опасных инфекций (анализ на четыре инфекции — 2146 рублей), адрес Сельская, 3б, телефон
— вирусологическая лаборатория (стоимость анализа крови на клещевой энцефалит с учетом ее забора — 606 рублей), адрес Стрельникова, 3б, телефон
— Диагностический центр «Лабораторная диагностика — Асклепий», (стоимость комплексного анализа клеща — 2500 рублей), Гамарника, 3б, ул. Светланская, 113, телефон
— «Юнилаб» (комплексный анализ клеща — 1600 рублей);
— «ТАФИ-Диагностика» (комплексный анализ клеща — 1750 рублей);
Врачи напоминают, что лучшая защита от клещевого энцефалита — вакцинация, сделать прививку можно бесплатно в медучреждениях Приморья.
Ранее «Комсомолка» писала, что в южных районах края было замечено нашествие клещей.