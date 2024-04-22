Пенсии и пособия в мае выплатят в Хабаровском крае по графику

Майские пенсии и детские пособия для жителей Хабаровского края и Еврейской автономной области будут выданы в соответствии с обычным графиком, сообщает пресс-служба отделения СФР по Хабаровскому краю и ЕАО.
Пенсионеры, получающие выплаты на почте, начнут получать их с 3-го числа, с учетом выходных дней. Те, у кого дата доставки выпадает на выходной день, получат свои деньги накануне.
Граждане, получающие пенсию на карту или счет, получат денежные средства в мае в обычные сроки.
Родителям, получающим детские пособия на счет в банке, большинство выплат будет зачислено в единый день, 3 мая. Также 3 мая будет предварительно перечислена ежемесячная выплата из материнского капитала для семей с детьми до 3 лет.
Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих родителей будет выплачено 8 мая.
Для получателей выплат на карту или банковский счет зачисление производится весь день, и если средства не поступили утром, нужно дождаться их зачисления до конца дня.