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Пенсии и пособия в мае выплатят в Хабаровском крае по графику

Майские выплаты для пенсионеров и родителей в Хабаровском крае.

Источник: Reuters

Майские пенсии и детские пособия для жителей Хабаровского края и Еврейской автономной области будут выданы в соответствии с обычным графиком, сообщает пресс-служба отделения СФР по Хабаровскому краю и ЕАО.

Пенсионеры, получающие выплаты на почте, начнут получать их с 3-го числа, с учетом выходных дней. Те, у кого дата доставки выпадает на выходной день, получат свои деньги накануне.

Граждане, получающие пенсию на карту или счет, получат денежные средства в мае в обычные сроки.

Родителям, получающим детские пособия на счет в банке, большинство выплат будет зачислено в единый день, 3 мая. Также 3 мая будет предварительно перечислена ежемесячная выплата из материнского капитала для семей с детьми до 3 лет.

Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих родителей будет выплачено 8 мая.

Для получателей выплат на карту или банковский счет зачисление производится весь день, и если средства не поступили утром, нужно дождаться их зачисления до конца дня.