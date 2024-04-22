В Пермском крае ввели новые штрафы для не выдающих билеты водителей

Инициативу по повышению штрафов для водителей одобрили депутаты краевого парламента. В ходе обсуждения законопроекта они пришли к выводу, что на межмуниципальных маршрутах нарушения приняли систематический характер. Это указывает на вероятность присвоения себе денежных средств ответственными лицами.