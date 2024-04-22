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В Пермском крае ввели новые штрафы для не выдающих билеты водителей

Штраф для водителей общественного транспорта возрастет до 2500 рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Пермском крае введут новые штрафы для водителей автобусов, не выдающих билеты пассажирам. Его предельная величина вырастет до 2,5 тыс. руб.

Инициативу по повышению штрафов для водителей одобрили депутаты краевого парламента. В ходе обсуждения законопроекта они пришли к выводу, что на межмуниципальных маршрутах нарушения приняли систематический характер. Это указывает на вероятность присвоения себе денежных средств ответственными лицами.

«Увеличение штрафов позволит повысить ответственность водителя и избежать потерь для бюджета Пермского края», — отметили в ходе обсуждения парламентрарии.

В новой редакции закона штраф вырастет до 2,5 тыс. руб. с нынешних 300−1000 ₽ За повторное правонарушение предлагается предусмотреть административный штраф в размере 5 тыс. руб. за каждый факт невыдачи проездного билета.

В Перми с 1 апреля начали дополнительно штрафовать пассажиров за несвоевременную оплату штрафа безбилетного проезда в общественном транспорте. Штраф для безбилетников составляет 2,5 тыс. руб. при первичном нарушении, 5 тыс. руб. — при повторном.

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