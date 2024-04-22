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В Красноярском крае 23 апреля ожидается сильный ветер

В центральных и южных районах Красноярского края 23 апреля ожидается сильный ветер.

Сейчас в Ричмонде: +6° 3 м/с 87% 759 мм рт. ст. +9°
Источник: Комсомольская правда

Завтра, 23 апреля, в центральных районах и южных районах Красноярского края, а также в Туве местами ожидается сильный северо-западный ветер с порывами до 18 метров в секунду, метель. Такой прогноз дают специалисты Среднесибирского УГМС.

Помимо этого, в Хакасии местами сильный северо-западный ветер с порывами до 20 метров в секунду, снег и гололедица.

Жителям рекомендуют соблюдать осторожность. Исключите работы на высоких зданиях, обходите рекламные щиты и линии электропередач. Также не стоит парковать автомобили возле деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Рабочая неделя в Красноярске будет дождливой, а по ночам ожидаются заморозки. По данным синоптиков, в темное время суток столбик термометра будет опускаться до −4 градусов.