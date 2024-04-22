Сергей Кравчук уверен, что в Хабаровске живет молодежь с активной гражданской позицией

Сотни школьников и студентов из Хабаровска приняли участие в экологическом квесте «Чистые игры». Все они поделились на команды и отправились «на охоту» за отходами. За один час очистили территорию у кинотеатра «Хабаровск», сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровска.
Мероприятие направлено на заботу о природе. В рамках экопроекта молодежь учится азам раздельного сбора мусора. Все собранные отходы делятся на три фракции: стекло, металл, несортируемый мусор. За каждый собранный мешок того или иного материала команды получают баллы. Победившему коллективу достанутся призы — брендированная одежда. Старт «Чистым играм» в краевой столице дал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.
«Чистые игры» показали, что в Хабаровске живет молодежь с активной гражданской позицией. Я признателен ребятам за участие в акции, за заботу о природе и за помощь в наведении порядка. Хочу отметить, что сегодня важно не только собирать отходы, но и отправлять их на дальнейшую переработку — именно этому и учит экологический квест «Чистые игры», который так полюбился горожанам", — сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.
«Экологический квест “Чистые игры” проходит в рамках “Весенней недели добра”, во время которой будет организована масса акций. В том числе, мы проведем мероприятия для семей и для детей-инофонов — ребят разных национальностей, которые приехали в Хабаровск и не совсем адаптировались, но очень хотят узнать о нашей культуре. В течение этих семи дней будет организовано большое количество мероприятий для молодежи, которая готова помогать людям», — рассказала Ирина Фирсакова, и. о. заместителя мэра Хабаровска по связям с общественностью и СМИ.