Сергей Кравчук уверен, что в Хабаровске живет молодежь с активной гражданской позицией

«Экологический квест “Чистые игры” проходит в рамках “Весенней недели добра”, во время которой будет организована масса акций. В том числе, мы проведем мероприятия для семей и для детей-инофонов — ребят разных национальностей, которые приехали в Хабаровск и не совсем адаптировались, но очень хотят узнать о нашей культуре. В течение этих семи дней будет организовано большое количество мероприятий для молодежи, которая готова помогать людям», — рассказала Ирина Фирсакова, и. о. заместителя мэра Хабаровска по связям с общественностью и СМИ.