Путин поздравил российских евреев с праздником Песах

Глава государства отметил, что этот праздник напоминает о важных вехах в истории еврейского народа — «избавлении от многовекового рабства и обретении долгожданной свободы, символизирует торжество идеалов добра и справедливости».
Российские евреи вносят значимый вклад в развитие межнационального и межрегионального диалога в стране, а также участвуют в воспитании нового поколения и просвещении, в частности, заботятся о сбережении духовно-нравственных ценностей, отметил Путин.
По данным на 2023 год, в России проживают 132 тыс. евреев.
Первый и последний дни считаются нерабочими для евреев, а остальная неделя называется «праздничными буднями».