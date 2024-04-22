В Новосибирске мэрия заработала на электросамокатах 1,5 млн рублей

В Новосибирске мэрия за 2023 год заработала на электросамокатах 1,5 млн рублей. Речь идет об аренде земельных участков для размещения средств передвижения.
Об этом сообщает «МК Новосибирск». Транспорт можно арендовать с помощью мобильных приложений в теплый сезон. Всего на территории города будут работать более 4 300 электросамокатов.
«При ухудшении погодных условий услуга по прокату самокатов будет незамедлительно приостановлена для обеспечения безопасности поездок горожан и исключения препятствования работе коммунальных служб», — отметили в департаменте инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии.
Как отмечают власти, в 2023 году компании, которые занимаются прокатом, неоднократно нарушали условия соглашения и решения суда при размещении транспортных средств в непредназначенных для этого местах. В итоге было возбуждено исполнительное производство.
По данным мэрии, если новосибирцы видят самокаты вне парковочных мест, необходимо написать письмо компании, приложив фото и указав время.