Цены выше, а что нового? В каких лагерях отдыхать детям в Башкирии летом

Организованным летним отдыхом в этом году планируется охватить 95% школьников или почти 495 тыс. детей. В стационарных лагерях места обещали приготовить для 203 тыс. человек. Однако часть из них на ремонте, другие проводить смены не планируют, а третьи забронированы под корпоративный отдых. Куда покупать путевки и сколько это стоит, разбирался корреспондент UFA.AIF.RU.
Где выбор?
Как рассказал министр образования и науки Башкирии Ильдар Мавлетбердин, на оздоровительную кампанию в этом году республика потратит более 2,962 млрд рублей (в прошлом году 2,5 млрд — прим.редакции). Цены по сравнению с прошлым годом проиндексированы на 13,8%. Стоимость одного койко-дня этим летом составит 1190 ₽ Расходы регионального бюджета на отдых детей в лагерях вырастут в совокупности на 18%.
«На сегодня в реестре Минобразования 2048 организаций, в период отдыха 1770 организаций детского отдыха приступят к работе. Среди них 911 лагерей дневного пребывания, 675 лагерей труда и отдыха, 99 загородных стационарных, 75 детских профильных тематических и 10 палаточных», — сообщил министр.
Однако легально через Минобр заказать путевку с компенсацией можно лишь через специальный сайт. Схема уже отработана в прошлые годы. Родитель должен воспользоваться программой ГИС «Единая система учета детей и подростков РБ, нуждающихся и пользующихся услугами в сфере отдыха и оздоровления» и забронировать место в выбранном лагере. Затем, после одобрения муниципальным отделом образования, оплатить счет за детский отдых с учетом государственной компенсации. На смены не менее 21 дня в этом году сумма составляет 17 493 ₽
На сайте к выбору доступны 79 организаций (в прошлые годы их было более 100). При этом в 12 лагерях смен нет совсем, в 17 уже нет мест. Получается, жителям Башкирии выбор придется делать всего из 50 вариантов, палаточные и другие виды лагерей в системы не зарегистрированы. Их нужно искать самим — по рекламе или рекомендациям друзей.
После анализа всех доступных к брони предложений можно сделать вывод, что много свободных мест в лагерях, расположенных в южных районах, а также на западе республики. Вероятно, одни оказались менее востребованы из-за удаленности от Уфы, вторые — потому что из инфраструктуры заявлен душ и спортивная площадка, а судя фото там только одна ржавая конструкция.
Средняя цена за путевку с учетом компенсации в этом году — чуть более 19,5 тыс. руб. Однако есть места, куда можно отправить ребенка за 7,5 или 9 тыс. рублей. Также много предложений за 20−22 тыс. рублей. Есть лагеря, которые оценили свои услуги в 28 и 32 тыс. рублей. Лидеры по стоимости — детский оздоровительный центр «Энергетик», который выставил ценник с учетом компенсации в 40,3 тыс. рублей за смену. Полная стоимость путевки составила 57,8 тыс. рублей, причем мест нет. Также не попасть в санаторий профилакторий «Буровик», хотя отдых там стоит по полной стоимости 58,8 тыс. рублей, а с компенсацией — 41,3 тыс.
Временно недоступны.
Летом на отдых в Башкирию прибудут 1,2 тыс. детей из ЛНР и ДНР, их будут сопровождать 72 взрослых. Их также разместят в детских лагерях, но пока неизвестно каких. Уже заняли два лагеря — «Орленок» Илишевского района и дом отдыха «Березки» на озере Банном в Абзелиловском районе. Там отдыхают 500 детей из Белгородской области, республика ожидает приезда второй партии школьников из этого региона.
«По согласованию с руководством Белгородской области республика сможет принять и вторую крупную группу ребят. Для детей будет организовано обучение и внеурочная деятельность с привлечением сотрудников системы образования, культуры и спорта. Дети ориентировочно пробудут в республике до конца мая или начала июня», -прокомментировал руководитель администрации главы Башкирии Максим Забелин.
Больше не является детским лагерем «Карлугач» загородное учреждение селе Никифорово Альшеевского района — его передали под новый частный пансионат для пожилых.
Не смогут работать в полную силу лагеря, в которых идет ремонт. Так, в развитие инфраструктуры в этом году будет вложено 171,9 млн рублей. На эти деньги до конца года в регионе должны возвести 5 модулей в 4 загородных лагерях. Два модуля поставят в парке «Патриот» в Чишминском районе и по одному в лагерях «Маяк» в Кигинском районе, «Орленок» в Стерлибашевском районе и «Чайка» в Уфе.
Глава Башкирии Радий Хабиров поручил ускорить работы в «Орленке», где в рамках капремонта планируют также возвести пищеблок и отремонтировать часть помещений. После окончания работ лагерь станет филиалом парка «Патриот».
«Только когда там будет все идеально вплоть до благоустройства, тогда позволю включить в сеть парка “Патриот”, тогда только можно будет принимать детей. Условия размещения должны быть идентичны», — заявил Хабиров.
Отметим, что до конца весны лагеря должны пройти проверки в Минобре и Роспотребнадзоре. Тех, кто не получит разрешительные документы, ждет аннулирование путевок. Этого, кстати, также потребовал глава региона. Он призвал ведомства проявить принципиальность и закрывать лагеря при малейших нарушениях.
«Увидите какие-то нарушения пожарной безопасности или санитарной безопасности — закрывайте. Нам главное, чтобы дети были в безопасности. Из год в год возникают проблемы, которые “потом сделаем”, делайте сейчас».
Отдых со смыслом.
Власти республики настаивают, чтобы с детьми трудились и учились на каникулах. Отдых детей должен быть осмысленным: чтобы смены были профильными, а с детьми вели «разговоры о важном».
«Мы постоянно должны бороться за их души, сердца и умы».
В ответ на это часть лагерей переименовали смены в соответствии с тематикой. Наиболее часто встречаются смены патриотические, для талантов и будущих звезд, для юных лидеров и юных натуралистов.
Вероятно, задать планку «осмысленного отдыха» сможет новый флагманский лагерь, который решили создать в Уфе. Однако концепция появится не ранее 2026 года, и пока все семь городских лагерей претендуют на звание «флагманского». Это «Луч», «Фестивальный», «Дружный», «Радуга», «Альбатрос», «Росинка» и «Чайка». По два учреждения летнего отдыха работают в Октябрьском и Кировском районах, по одному — в Дёмском, Орджоникидзевском и Советском районах.
«От лагеря хочется не только свежего воздуха, новых знакомств и регулярного питания, а какой-то современной активности. Большинство из них запрещают мобильные телефоны, где-то сеть не ловит совсем. Поэтому спасать детей от скуки нужно хорошей “анимацией”, увлекательной программой. Это то, что хотелось бы увидеть в карточках организаций перед бронированием путевки, но этого не было. Хочется, чтобы профильная смена не просто называлась “Время первых” или “Чемпионы”, а чтобы давались разъяснения, каким спортсменам подойдет, будут ли тренировки, что есть для выполнения “задания”. Условно, если на участке только турник и песочница, моему футболисту это неинтересно. В большинстве случаев мы увидели старые мусорные сайты, где все навалено, и нет свежей информации о состоянии дел в лагере», — поделилась мнением Гульфира из Уфы, мама четырех школьников.
Комментарий.
Анна Казак, руководитель Роспотребнадзора по РБ:
«Для безопасного, полезного и приятного летнего отдыха помните основные правила выбора лагеря для ребенка. Он должен быть включен в региональный реестр организаций отдыха детей и их оздоровления. Если в реестре организации нет, значит, она занимается деятельностью незаконно. Также лагерь должен получить санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии требованиям санитарных норм и правил. Без этого документа запрещено осуществлять свою деятельность! Помните: приобретая путевки в несанкционированные детские летние лагеря, вы рискуете жизнью и здоровьем ребенка».