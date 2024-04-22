Цены выше, а что нового? В каких лагерях отдыхать детям в Башкирии летом

Средняя цена за путевку с учетом компенсации в этом году — чуть более 19,5 тыс. руб. Однако есть места, куда можно отправить ребенка за 7,5 или 9 тыс. рублей. Также много предложений за 20−22 тыс. рублей. Есть лагеря, которые оценили свои услуги в 28 и 32 тыс. рублей. Лидеры по стоимости — детский оздоровительный центр «Энергетик», который выставил ценник с учетом компенсации в 40,3 тыс. рублей за смену. Полная стоимость путевки составила 57,8 тыс. рублей, причем мест нет. Также не попасть в санаторий профилакторий «Буровик», хотя отдых там стоит по полной стоимости 58,8 тыс. рублей, а с компенсацией — 41,3 тыс.