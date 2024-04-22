Власти Анапы прокомментировали снос лестницы «300 ступеней»

Лестница «300 ступеней» была одной из достопримечательностей Анапы. В 2022 году ее за свой счет отремонтировали местные активисты. Работы обошлись им в 200 тыс. руб. При этом на расстоянии 1,6 км от этого места есть лестница «800 ступеней», а еще дальше — лестница «400 ступеней». Они продолжают функционировать.