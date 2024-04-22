Власти Анапы прокомментировали снос лестницы «300 ступеней»

Работы начались 11 марта. Набережная протяженностью 1,5 км и шириной 6 м будет тянуться от отеля «Утесов» в направлении Лысой горы до будущего Императорского парка. На участке сделают смотровые площадки и велодорожку. Подрядчиком по проекту выступает ООО «Специализированный застройщик “Развитие”, которое строит в Анапе элитный отель на 1 тыс. апартаментов. Сам спуск, как сообщают власти, не числится на балансе муниципалитета.
«О его возможном восстановлении и дальнейшем функционировании можно будет говорить только после завершения проекта, срок реализации которого два года», — рассказали в мэрии Анапы.
Лестница «300 ступеней» была одной из достопримечательностей Анапы. В 2022 году ее за свой счет отремонтировали местные активисты. Работы обошлись им в 200 тыс. руб. При этом на расстоянии 1,6 км от этого места есть лестница «800 ступеней», а еще дальше — лестница «400 ступеней». Они продолжают функционировать.