Татарстанцам обещают 29-градусную жару

Об этом сообщили в Гидрометцентре РТ.
В понедельник ожидается переменная облачность, местами пройдет небольшой дождь. Порывы ветра могут достигать 14 метров в секунду.
23 апреля местами возможен кратковременный дождь и гроза. Ветер может усилиться до 15−20 метров в секунду. Ночное время будет теплым, от +10 до +15 градусов, а дневное — от +17 до +28 градусов.
Затем 24 числа температура начнет снижаться. Ночью будет от +8 до +13 градусов, а днем — от +15 до +20 градусов. Также возможен дождь и местами гроза с усилением ветра.
Напомним, с 22 апреля в Татарстане введут особый противопожарный режим.