Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Татарстанцам обещают 29-градусную жару

В Татарстане новая неделя начнется с теплой погоды от 24 до 29 градусов.

Сейчас в Ричмонде: +6° 3 м/с 87% 759 мм рт. ст. +9°
Источник: Аргументы и факты

Об этом сообщили в Гидрометцентре РТ.

В понедельник ожидается переменная облачность, местами пройдет небольшой дождь. Порывы ветра могут достигать 14 метров в секунду.

23 апреля местами возможен кратковременный дождь и гроза. Ветер может усилиться до 15−20 метров в секунду. Ночное время будет теплым, от +10 до +15 градусов, а дневное — от +17 до +28 градусов.

Затем 24 числа температура начнет снижаться. Ночью будет от +8 до +13 градусов, а днем — от +15 до +20 градусов. Также возможен дождь и местами гроза с усилением ветра.

Напомним, с 22 апреля в Татарстане введут особый противопожарный режим.