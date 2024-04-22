Штраф за костер до 800 тысяч рублей: Особый противопожарный режим ввели в Нижегородской области

Особый противопожарный режим введен на территории Нижегородской области с 22 апреля. Нарушителям требований режима грозят штрафы от 10 до 800 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области со ссылкой на постановление регионального правительства от 16 апреля 2024 года.
На время действия противопожарного режима на территории региона будет действовать ряд ограничений. Так, запрещается разводить костры, жечь мусор, сухую растительность, траву, листву и прочие отходы. Кроме того, устанавливается запрет на посещение лесов и использование в них открытого огня, за исключением тех нижегородцев, работа которых связана с пребыванием в лесах.
Нарушителей требований противопожарного режима будут штрафовать. Для граждан предусмотрен штраф в размере 10−20 тысяч рублей, для должностных лиц размер штрафа составит 30−60 тысяч рублей. Предприниматели без юридического лица, нарушив противопожарный режим, заплатят 60−80 тысяч рублей, а юридические лица — 400−800 тысяч рублей.
— Соблюдайте правила пожарной безопасности! Не жгите сухую траву и мусор, не бросайте окурки, горящие спички там, где есть сухая растительность. Поговорите с детьми об опасности игр с огнём, — подчеркнули в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области.
Напомним, утром 19 апреля в Воскресенском районе сгорел ангар по производству фанеры. Площадь пожара составила 1500 квадратных метров. На тяжесть развития пожара повлияла большая горючая загрузка.