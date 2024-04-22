Штраф за костер до 800 тысяч рублей: Особый противопожарный режим ввели в Нижегородской области

На время действия противопожарного режима на территории региона будет действовать ряд ограничений. Так, запрещается разводить костры, жечь мусор, сухую растительность, траву, листву и прочие отходы. Кроме того, устанавливается запрет на посещение лесов и использование в них открытого огня, за исключением тех нижегородцев, работа которых связана с пребыванием в лесах.