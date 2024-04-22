В Челнах назвали самый холодный день за весь отопительный сезон

«Тепловая энергия поставлялась потребителям надлежащего качества и в требуемом количестве. Задержек по подаче тепла не было. Гидравлический и температурный режимы работы тепловых сетей выдерживались в соответствии с разработанными и утвержденными режимными картами и температурными графиками. Всего за период отопительного сезона этого года выявлено и своевременно устранено 92 повреждения без прекращения тепла», — сказал он.