Заполонили пляжи и открыли сезон купания в Волге: как самарцы переживают аномальную жару

В Самаре установилась аномальная жара — днем температура воздуха достигает 30 градусов. Знойная погода уже побила несколько рекордов. Рассказываем, как самарцы переживают апрельскую жару и сколько еще она продержится.
Рекорд за рекордом
Температура воздуха в Самаре стремительно начала расти вверх с 18 апреля. Еще накануне горожане ходили в куртках и ботинках, а уже на следующий день — в шортах и майках. Дошло до того, что 21 апреля воздух в регионе раскалился до 30 градусов. Такого в Самарской области не было с 2012 года.
Все на пляж
Жаркая погода стала настоящим испытанием для самарцев. Ведь отопление в их домах все еще не отключили. В итоге в выходные горожане массово рванули на набережную Волги. Кто-то просто наблюдал за разливом реки, которая накануне затопила пляж у «Ладьи», а кто-то даже отважился окунуться.
— Пляж у «Ладьи» полностью затопило, но люди уже открыли там купальный сезон. Я решилась только ноги окунуть — вода ледяная! Аж иголочки пошли, — поделилась с «КП-Самара» местная жительница.
Совсем другая ситуация на пляже на Первомайском спуске. Его пока не затопило. Так что самарцы разложили там лежаки и принимали в воскресенье солнечные ванны. И хотя пляж еще не привели в порядок после зимы — не завезли новый песок и не установили навесы, скамейки и кабинки для переодевания, народу там было очень много.
Первые природные пожары
К сожалению, в такую погоду не обошлось без происшествий. Из-за жары в регионе начались природные пожары. Так, 19 апреля пожарным пришлось выезжать на остров Зелененький. Там горела сухая трава. Еще один пожар произошел 21 апреля в Аглосе Волжского района. Полыхали сухая трава и камыш. Оба пожара без пострадавших.
Жара скоро отступит
По прогнозам синоптиков, жара в Самаре скоро отступит. Правда, на смену ей придет новое испытание — дожди и грозы. По данным Приволжского УГМС, в понедельник, 22 апреля 2024 года, воздух в регионе прогреется до +23…+28 градусов. Без существенных осадков.
Во вторник, 23 апреля, в большинстве районах области вновь будет +23…+28 градусов. На западе — около +17…+22. Местами кратковременный дождь и возможна гроза. Гром и молнии ожидаются и в ночь на среду, 24 апреля. Столбик термометра опустится до +8…+13 градусов. В дневные часы местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха составит +14…+19 градусов.