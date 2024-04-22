Заполонили пляжи и открыли сезон купания в Волге: как самарцы переживают аномальную жару

Совсем другая ситуация на пляже на Первомайском спуске. Его пока не затопило. Так что самарцы разложили там лежаки и принимали в воскресенье солнечные ванны. И хотя пляж еще не привели в порядок после зимы — не завезли новый песок и не установили навесы, скамейки и кабинки для переодевания, народу там было очень много.