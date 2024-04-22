В ряде домов двух районов Казани отключат водоснабжение

В некоторых домах Вахитовского и Приволжского районов Казани отключат водоснабжение. Это связано с проведением ремонтных работ на аварийном участке водопровода 1980 года на пересечении улиц Московской и Р. Яхина.
С 09:00 23 апреля до 12:00 24 апреля будет прекращена подача воды по следующим адресам:
Московская, 3, 5, 24/26; 28, 28а, 38, 40, 42 корп.1, 2, 3, 5;
В. Кулагина, 21, 23, 23 корп.1,2,3; 25, 25 корп.1,2,3,4;
Складская, 28, 28а;
Южно-Промышленная, 1, 1/77а; 1/77Б; 2, 4, 6, д. — 2а, 2а/1, 3, 3 корп.1,2,3,4,5,6,7,8; 3а; 3/1, 3/2, 5, 5а, 5 корп.2; 6д, 6 г, 12в;
1-я Тракторная, 2-я Гаражная, Коллекторная, Лесная Гавань, Магистральная, Поперечно-Кукушкинская, Поперечно-Магистральная, Турбинная, Учительская, Яшь Кыч, Девятаева, Дулата Али, Зайцева, Ирек, К. Якуба, Кызыл Татарстан, М. Гафури, Меховщиков, Портовая, Эш Урам;
в поселках Кукушкино, Поповка.
Автоцистерны с водой будут размещаться согласно поступающим заявкам, принимаемым по телефону: +7 (843)231−62−60.