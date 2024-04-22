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Как отдыхаем на майские праздники 2024 года?

В мае 2024 года нас ждут две пары длинных выходных. Россияне любят майские выходные: можно отправиться в небольшое путешествие, посвятить себя садовым работам или же просто отдохнуть и выспаться.

Источник: VK

Какие дни в результате переносов стали выходными?

Первый день, когда страна отдыхает, — 28 апреля. Нерабочие и два последних дня текущего месяца — 29 и 30. Последний выходной этой четверки — 1 мая.

Итак, первые выходные мая длятся с 28 апреля по 1 мая.

Минтруд все же разбил майские на два отрезка, не сделав каникулы едиными.

Потом вернутся рабочие будни. 2, 3 мая — официально трудовые дни. Причем 8 мая — сокращенный. 4 и 5 мая — календарные суббота и воскресенье, они тоже выходные. 6, 7 и 8 мая — работаем.

А дальше — снова четыре выходных, 9, 10, 11 и 12 мая.

Сколько вообще выходных нас ждет?

В мае 2024 года официально 11 выходных дней. Можно сказать, это вторые каникулы — почти как новогодние. Им предшествуют три апрельских выходных дня.

Если перечислить по порядку, то страна отдыхает:

28, 29, 30 апреля. 1, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 18, 19, 25, 26 мая.

Напомним, в соответствии со статьей 153 ТК РФ, если сотрудник выходит на работу в выходные или праздничные дни, оплата его труда производится в не менее, чем двойном тарифе.

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