Как отдыхаем на майские праздники 2024 года?

Какие дни в результате переносов стали выходными?
Первый день, когда страна отдыхает, — 28 апреля. Нерабочие и два последних дня текущего месяца — 29 и 30. Последний выходной этой четверки — 1 мая.
Минтруд все же разбил майские на два отрезка, не сделав каникулы едиными.
Потом вернутся рабочие будни. 2, 3 мая — официально трудовые дни. Причем 8 мая — сокращенный. 4 и 5 мая — календарные суббота и воскресенье, они тоже выходные. 6, 7 и 8 мая — работаем.
Сколько вообще выходных нас ждет?
В мае 2024 года официально 11 выходных дней. Можно сказать, это вторые каникулы — почти как новогодние. Им предшествуют три апрельских выходных дня.
Если перечислить по порядку, то страна отдыхает:
28, 29, 30 апреля. 1, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 18, 19, 25, 26 мая.
Напомним, в соответствии со статьей 153 ТК РФ, если сотрудник выходит на работу в выходные или праздничные дни, оплата его труда производится в не менее, чем двойном тарифе.