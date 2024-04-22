Жаркие дни в Хабаровском крае сменит резкое похолодание

На предстоящей неделе в Хабаровском крае сохранится погода без существенных осадков, лишь местами пройдут кратковременные дожди. Начнутся они 23 апреля, 24 апреля сохранятся в центральных районах, на севере осадки пройдут в виде мокрого снега.
— В южных районах края до конца недели обойдется без существенных осадков, — рассказала ИА «Хабаровский край сегодня» начальник отдела долгосрочных прогнозов хабаровского Гидрометцентра Галина Брынцева. -Температура на юге края ночью +3…+8, в центральных и частично северных от 0 до +5. В Охотском районе и в горах еще 2…7 градусов мороза. Днем воздух прогреется на юге до +18…+25 градусов, на остальной территории до +15…+21, холодными местами до +4…+9 градусов.
— Таков у нас апрель с резкими переменами температур, — объясняет Галина Брынцева. — Всплеск тепла сменяется холодом. Хабаровск вернется к норме температур, принятым для этого месяца, и опустится чуть ниже нормы.
Синоптики очень осторожно говорят о предстоящих праздниках. По предварительным прогнозам, 1 мая ожидается теплый и солнечный день. Так что будем думать о хорошем выходном!
В народе святому Терентию, чья память отмечается 23 апреля, на Руси дали прозвище Маревный. Оно связано с приметой: если марево или туман, или дымка сопровождает восход солнца — это знак для крестьян, что год выдастся урожайным, в противном случае их ждет голод. Второе название праздника — день кающихся жен, связано с народной традицией. Супруги просят друг у друга прощения за грехи, в частности, измены. В первую очередь это касалось жен. Мужьям же нельзя было их бить за это. Вот такое всепрощение!