Жаркие дни в Хабаровском крае сменит резкое похолодание

В народе святому Терентию, чья память отмечается 23 апреля, на Руси дали прозвище Маревный. Оно связано с приметой: если марево или туман, или дымка сопровождает восход солнца — это знак для крестьян, что год выдастся урожайным, в противном случае их ждет голод. Второе название праздника — день кающихся жен, связано с народной традицией. Супруги просят друг у друга прощения за грехи, в частности, измены. В первую очередь это касалось жен. Мужьям же нельзя было их бить за это. Вот такое всепрощение!