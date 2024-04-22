В Екатеринбурге эвакуировали Ельцин Центр

В Екатеринбурге эвакуировали сотрудников и посетителей Ельцин Центра. Причиной тому стала учебная пожарная тревога. Инцидент произошел утром 22 апреля. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в пресс-службе культурного центра.