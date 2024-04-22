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В Екатеринбурге эвакуировали Ельцин Центр

Учебная тревога сработала в Ельцин Центре.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге эвакуировали сотрудников и посетителей Ельцин Центра. Причиной тому стала учебная пожарная тревога. Инцидент произошел утром 22 апреля. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в пресс-службе культурного центра.

— Все в порядке, сработала учебная эвакуация, — отметили в Ельцин Центре.

В здании прозвучала сигнализация. В ГУ МЧС по Свердловской области подтвердили, что сообщений о возгорании не поступало.

Ранее в Екатеринбурге торговый центр эвакуировали из-за оставленного рюкзака. Это произошло днем 30 марта в ТЦ «Белка Маркет».

— Торговый центр эвакуируют. В туалете нашли бесхозный рюкзак. Зашли по всем точкам, попросили выйти. Вызвали полицию, — рассказал очевидец.

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