​Михаил Дегтярев: Наша задача — создать все условия для успешной, а главное, безопасной сдачи экзаменов

Готовность Хабаровского края к проведению единого государственного экзамена в 2024 году обсудили сегодня на заседании президиума регионального правительства под председательством губернатора Михаила Дегтярева. Экзаменационная кампания стартует 23 мая, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.
Как доложила министр образования и науки Виктория Хлебникова, в этом году в крае единый государственный экзамен сдают 5666 человек: выпускники школ-2024 и прошлых лет, а также студенты техникумов и колледжей. Первые экзамены по выбранным географии, литературе, химии пройдут уже 23 мая.
— Проведена большая подготовительная работа. Это касается и оснащения пунктов сдачи экзаменов, их у нас 90. Подготовка специалистов, задействованных в проведении ЕГЭ, тоже на высоте. В этом процессе будет участвовать более 4 тысяч человек. Подчеркну: по результатам 2023 года наш регион вошел в ТОП-25 лучших субъектов России по качеству и объективности проведения ЕГЭ. Надо эту планку держать! — отметил Михаил Дегтярев.
— Нужно действовать согласованно, предельно четко, ни в коем случае не снижая внимания. Пункты сдачи ЕГЭ должны полностью отвечать современным требованиям безопасности, — нацелил все профильные службы и ведомства глава региона.
В ходе совещания его участники также обсудили инициативу президента России Владимира Путина, касающуюся возможности пересдать единый госэкзамен: «Дать выпускникам, что называется, второй шанс, а именно: по выбору самого ученика предоставить ему возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов, и сделать это до конца приемной кампании в вузы». Такими датами определены 4 и 5 июля.
Подводя итоги заседания, Михаил Дегтярев подчеркнул: выпускные экзамены — это ответственный период в жизни школьников, выпускников.
— В прошлом году наши ребята хорошо себя показали, порадовали результатами: у нас было 49 стобалльников. В этом году уверен, будет еще больше! А наша задача как власти — создать все условия для успешной, а самое главное, безопасной сдачи экзаменов, — заявил губернатор.