​Михаил Дегтярев: Наша задача — создать все условия для успешной, а главное, безопасной сдачи экзаменов

— Проведена большая подготовительная работа. Это касается и оснащения пунктов сдачи экзаменов, их у нас 90. Подготовка специалистов, задействованных в проведении ЕГЭ, тоже на высоте. В этом процессе будет участвовать более 4 тысяч человек. Подчеркну: по результатам 2023 года наш регион вошел в ТОП-25 лучших субъектов России по качеству и объективности проведения ЕГЭ. Надо эту планку держать! — отметил Михаил Дегтярев.