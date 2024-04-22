Из Красноярского края после рейда полиции выдворят трех мигрантов

В отдел полиции из увеселительного заведения привезли 15 мигрантов. Со всеми провели профилактические беседы, а заодно проверили, как они соблюдают законы РФ. Выяснилось, что три человека нарушили миграционное законодательство. Сейчас они задержаны в административном порядке. Вопрос об их выдворении за пределы страны уже решается.