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Из Красноярского края после рейда полиции выдворят трех мигрантов

Трех мигрантов выдворят из Красноярского края.

Источник: Комсомольская правда

Из Красноярского края за нарушение миграционного законодательства выдворят трех иностранцев. Об этом рассказали в региональном МВД. В ведомстве отметили, что провели рейд в Ачинске в ночном клубе.

В отдел полиции из увеселительного заведения привезли 15 мигрантов. Со всеми провели профилактические беседы, а заодно проверили, как они соблюдают законы РФ. Выяснилось, что три человека нарушили миграционное законодательство. Сейчас они задержаны в административном порядке. Вопрос об их выдворении за пределы страны уже решается.

К административной ответственности привлекут и владельца клуба. По данным МВД, алкоголем он торговал незаконно.

Как отметили в полиции края, подобные рейды в регионе будут продолжаться и дальше.