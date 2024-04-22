В Иркутской области заработали группы контроля прохождения паводков

Специальные спасательные группы отправлены контролировать половодье на территории Иркутской области. Такие отряды охватят восемь уголков Приангарья. Об этом сообщает информационное агентство «Альтаир».
С 11 апреля команды контроля за паводками работают в Тайшетском, Чунском, Зиминском и Нижнеудинском районах, с 15 апреля — в Качугском и Жигаловском. Усть-Кутский район контролируют с 20 апреля, а в Казачинско-Ленском мониторинг ведется с 22 апреля.
На местах работают сотрудники Главного управления, специализированной пожарно-спасательной части, а также Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России и пожарно-спасательной службы Иркутской области.
Специалисты будут следить за гидрологической обстановкой и в случае ее ухудшения оповестят жителей о дальнейших действиях и возможной эвакуации. Также будет оказываться адресная помощь населению. На участках рек, где возможны заторы, будет действовать аэроразведка.