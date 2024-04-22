Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутской области заработали группы контроля прохождения паводков

Специалисты работают в восьми районах области.

Источник: Комсомольская правда

Специальные спасательные группы отправлены контролировать половодье на территории Иркутской области. Такие отряды охватят восемь уголков Приангарья. Об этом сообщает информационное агентство «Альтаир».

С 11 апреля команды контроля за паводками работают в Тайшетском, Чунском, Зиминском и Нижнеудинском районах, с 15 апреля — в Качугском и Жигаловском. Усть-Кутский район контролируют с 20 апреля, а в Казачинско-Ленском мониторинг ведется с 22 апреля.

На местах работают сотрудники Главного управления, специализированной пожарно-спасательной части, а также Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России и пожарно-спасательной службы Иркутской области.

Специалисты будут следить за гидрологической обстановкой и в случае ее ухудшения оповестят жителей о дальнейших действиях и возможной эвакуации. Также будет оказываться адресная помощь населению. На участках рек, где возможны заторы, будет действовать аэроразведка.

МЧС