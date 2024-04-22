В Иркутской области заработали группы контроля прохождения паводков

Специалисты будут следить за гидрологической обстановкой и в случае ее ухудшения оповестят жителей о дальнейших действиях и возможной эвакуации. Также будет оказываться адресная помощь населению. На участках рек, где возможны заторы, будет действовать аэроразведка.