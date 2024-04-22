Новосибирск накрыла трехбалльная магнитная буря 22 апреля

Новосибирск накрыла магнитная буря силой три балла 22 апреля. Информация об этом появилась на сайте лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
Такие бури хотя и считаются слабыми, однако даже они могут повлиять на метеозависимых людей, вызвать головные боли, головокружение, слабость, ломоту в суставах и проблемы со сном. Нормализуется состояние магнитосферы ближе к вечеру.
Во время магнитной бури новосибирцам не рекомендуют заниматься физической активностью и работать сверхурочно. Также в метеоактивные дни лучше пить больше жидкости и исключить алкогольные напитки из рациона. Стресса же лучше избегать.