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Новосибирск накрыла трехбалльная магнитная буря 22 апреля

Такие бури хотя и считаются слабыми, однако даже они могут повлиять на метеозависимых людей.

Источник: Комсомольская правда

Новосибирск накрыла магнитная буря силой три балла 22 апреля. Информация об этом появилась на сайте лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Такие бури хотя и считаются слабыми, однако даже они могут повлиять на метеозависимых людей, вызвать головные боли, головокружение, слабость, ломоту в суставах и проблемы со сном. Нормализуется состояние магнитосферы ближе к вечеру.

Во время магнитной бури новосибирцам не рекомендуют заниматься физической активностью и работать сверхурочно. Также в метеоактивные дни лучше пить больше жидкости и исключить алкогольные напитки из рациона. Стресса же лучше избегать.

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